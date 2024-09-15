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Гол Довбика не допоміг «Ромі» перемогти «Дженоа» Малиновського в Серії А

Український форвард відзначився дебютним голом у складі «вовків».

Гол Довбика не допоміг «Ромі» перемогти «Дженоа» Малиновського в Серії А
Український форвард «Роми» Артем Довбик під час голу.
Фото: asroma.com

«Рома» на чужому полі зіграла внічию з «Дженоа» (1:1) у четвертому турі італійської Серії А.

Про це повідомили на офіційному сайті римської команди.

У складі «Роми» на 37 хвилині відзначився Артем Довбик. Форвард першим зорієнтувався у штрафному майданчику і пробив у лівий нижній кут воріт.

На 6 доданій до основного часу хвилині Коні Де Вінтер завдав головою потужного удару й зрівняв рахунок у матчі.

Український форвард «Роми» Артем Довбик зіграв у матчі 81 хвилину. Ще один українець Руслан Малиновський відіграв другий тайм, вийшовши на заміну після перерви.

За підсумками четвертого туру Серії А «Рома» йде 15-ю у турнірній таблиці, «Дженоа» – 10-та.

Нагадаємо, «Ювентус» очолює Серію А, маючи в активі 7 очок після 3 турів.

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