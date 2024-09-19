Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України, які стали чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі, і відзначив їх та їхніх тренерів державними нагородами.
Про це йдеться на сайті глави держави.
"Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги", – сказав Президент України.
Він також присвоїв спортсменам почесні звання.
Паравелосипедист Павло Баль подарував Зеленському спортивну форму національної паралімпійської збірної України.
- За інформацією ОПУ, у 2024 році українська команда увосьме була представлена на Паралімпійських іграх.
- 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові.
- Збірна посіла сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.