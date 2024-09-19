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Зеленський відзначив українських паралімпійців і їхніх тренерів державними нагородами

Президент також присвоїв спортсменам почесні звання. 

Зеленський відзначив українських паралімпійців і їхніх тренерів державними нагородами
Володимир Зеленський нагороджує українських паралімпійців і їхніх тренерів
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України, які стали чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі, і відзначив їх та їхніх тренерів державними нагородами.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги", – сказав Президент України.

Він також присвоїв спортсменам почесні звання. 

Паравелосипедист Павло Баль подарував Зеленському спортивну форму національної паралімпійської збірної України.

Володимир Зеленський нагороджує українських паралімпійців і їхніх тренерів
Фото: ОПУ
Володимир Зеленський нагороджує українських паралімпійців і їхніх тренерів

  • За інформацією ОПУ, у 2024 році українська команда увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 
  • 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. 
  • Збірна посіла сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.
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