Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України, які стали чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі, і відзначив їх та їхніх тренерів державними нагородами.

Про це йдеться на сайті глави держави.

"Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги", – сказав Президент України.

Він також присвоїв спортсменам почесні звання.

Паравелосипедист Павло Баль подарував Зеленському спортивну форму національної паралімпійської збірної України.

Фото: ОПУ Володимир Зеленський нагороджує українських паралімпійців і їхніх тренерів