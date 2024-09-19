Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
ГоловнаСвіт

МЗС Індії заперечило експорт снарядів для війни в Україну

Міністерство запевнило, що в Індії - бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.

МЗС Індії заперечило експорт снарядів для війни в Україну
Артилерійські снаряди 155 мм, фото ілюстративне
Фото: telegraph.co.uk

МЗС Індії спростувало інформацію про те, що Нью-Делі постачає снаряди Києву для війни, пише "Інтерфакс-Україна".

Представник міністерства Шрі Рандхір Джайсвал заявив, що повідомлення Reuters спекулятивне і "вводить в оману". 

"Воно передбачає порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним і шкідливим", - ідеться на сайті МЗС.

Також міністерство заявило, що в Індії - бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення і що країна "здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження і на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка охоплює комплексну оцінку відповідних критеріїв, включно з зобов'язаннями кінцевого користувача та сертифікацією".

  • Агенція Reuters оприлюднила матеріал про те, що артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, були перенаправлені європейськими клієнтами в Україну. Нью-Делі цьому не перешкоджає попри протести з боку Москви.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies