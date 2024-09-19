МЗС Індії заперечило експорт снарядів для війни в Україну

Міністерство запевнило, що в Індії - бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.

МЗС Індії спростувало інформацію про те, що Нью-Делі постачає снаряди Києву для війни, пише "Інтерфакс-Україна".

Представник міністерства Шрі Рандхір Джайсвал заявив, що повідомлення Reuters спекулятивне і "вводить в оману".

"Воно передбачає порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним і шкідливим", - ідеться на сайті МЗС.

Також міністерство заявило, що в Індії - бездоганна репутація дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення і що країна "здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження і на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка охоплює комплексну оцінку відповідних критеріїв, включно з зобов'язаннями кінцевого користувача та сертифікацією".