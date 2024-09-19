Європарламент закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії, - резолюція

Без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону.

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вимагає від країн ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. "За" проголосували 425 депутатів, 131 - "проти", 63 - "утрималися".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У резолюції зазначається, що без зняття нинішніх обмежень Україна не може повною мірою реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак росіян на своє населення та інфраструктуру.

Європарламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець вплив докладених зусиль, і висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн ЄС.

Депутати повторно закликають країни ЄС виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також - прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети TAURUS.

Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобов'язання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.