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США: Іран надіслав електронною поштою передвиборчі матеріали Трампа працівникам штабу Байдена

Це було частиною ймовірних ширших спроб Тегерана вплинути на майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах.

США: Іран надіслав електронною поштою передвиборчі матеріали Трампа працівникам штабу Байдена
Фото: Reuters

Іранські хакери надіслали електронні листи з пропозицією вкрадених матеріалів з виборчої кампанії Дональда Трампа людям, залученим у тодішню кампанію з переобрання президента Джо Байдена, пише DW.

“Хакери надіслали електронні листи, в яких пропонувалися “вкрадені, непублічні” матеріали з кампанії Дональда Трампа до штабу тодішнього кандидата від демократів Джо Байдена”, ‒ зазначає видання.

Видання зазначає, що це було частиною ймовірних ширших спроб Тегерана вплинути на майбутні президентські вибори в США.

Реакція штабу Байдена

За інформацією влади, ніхто зі співробітників Байдена не відповів на електронні листи.

Управління директора національної розвідки США, ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури вперше звинуватили Тегеран у спробі вплинути на президентські вибори 2024 року, раніше Іран заперечував ці звинувачення.

Ті ж агентства також назвали Росію і Китай такими, що “намагаються певним чином загострити розбіжності в суспільстві США заради власної вигоди”.

Соціальна медіа-компанія Meta заявила в серпні, що група іранських хакерів намагалася переслідувати обидві президентські кампанії через облікові записи співробітників у програмі обміну повідомленнями WhatsApp.

Згідно з даними Meta, група видавала себе за агентів підтримки таких технічних гігантів, як Google і Microsoft. Компанія заявила, що, хоча у неї немає доказів зламаних облікових записів, вони вирішили поділитися своїми висновками публічно “через велику обережність”.

  • Вибори президента США відбудуться 5 листопада. І Трамп, і кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс заявили, що останніми тижнями стали жертвами кібератак.
  • Зокрема, компанія Microsoft повідомила, що Росія розповсюдила низку відео, що дискредитують Гарріс та її кампанію. Також помічено зусилля групи щодо виборів президента США, пов’язаної з Китаєм і відомої як Storm-1852.
  • У серпні компанія звинуватила Іран в атаках на президентську кампанію Дональда Трампа.
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