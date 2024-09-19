США: Іран надіслав електронною поштою передвиборчі матеріали Трампа працівникам штабу Байдена

Це було частиною ймовірних ширших спроб Тегерана вплинути на майбутні президентські вибори у Сполучених Штатах.

Іранські хакери надіслали електронні листи з пропозицією вкрадених матеріалів з виборчої кампанії Дональда Трампа людям, залученим у тодішню кампанію з переобрання президента Джо Байдена, пише DW.

“Хакери надіслали електронні листи, в яких пропонувалися “вкрадені, непублічні” матеріали з кампанії Дональда Трампа до штабу тодішнього кандидата від демократів Джо Байдена”, ‒ зазначає видання.

Видання зазначає, що це було частиною ймовірних ширших спроб Тегерана вплинути на майбутні президентські вибори в США.

Реакція штабу Байдена

За інформацією влади, ніхто зі співробітників Байдена не відповів на електронні листи.

Управління директора національної розвідки США, ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури вперше звинуватили Тегеран у спробі вплинути на президентські вибори 2024 року, раніше Іран заперечував ці звинувачення.

Ті ж агентства також назвали Росію і Китай такими, що “намагаються певним чином загострити розбіжності в суспільстві США заради власної вигоди”.

Соціальна медіа-компанія Meta заявила в серпні, що група іранських хакерів намагалася переслідувати обидві президентські кампанії через облікові записи співробітників у програмі обміну повідомленнями WhatsApp.

Згідно з даними Meta, група видавала себе за агентів підтримки таких технічних гігантів, як Google і Microsoft. Компанія заявила, що, хоча у неї немає доказів зламаних облікових записів, вони вирішили поділитися своїми висновками публічно “через велику обережність”.