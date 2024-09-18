Очільник МЗС Словаччини: членство України в НАТО створить нові конфлікти

За словами Бланара, поточний конфлікт в Україні не має військового вирішення.

Сьогодні, 18 вересня, очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар зустрівся у Братиславі з українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє Pravda.sk.

Бланар повідомив, що членство України в НАТО створить додаткові конфлікти, в той час як вступ його країни до Північноатлантичного альянсу є запорукою миру.

За словами Бланара, поточний конфлікт в Україні не має військового вирішення. Також він вважає, що наступні мирні переговори мають бути за участю Російської Федерації.

Водночас Бланар пообіцяв, що Словаччина підтримуватиме Україну в її територіальній цілісності та надаватиме їй гуманітарну допомогу.

Очільник МЗС Словаччини наголосив, що його країна хоче й надалі допомагати в розмінуванні України або активізувати постачання електроенергії.

На 7 жовтня в Ужгороді запланована зустріч членів урядів Словаччини та України.