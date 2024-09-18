В індійському Кашмірі стартували перші за 10 років регіональні вибори. За голосуванням слідкують військові

Через проблеми з безпекою та матеріально-технічні негаразди в неспокійному регіоні Гімалаїв голосування відбувається за географічним принципом у три етапи.

Сьогодні у Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії, почалося голосування на перших місцевих виборах за 10 років.

Вибори також є першими після того, як спірний регіон позбавили напівавтономного статусу п'ять років тому, пише DW.

Через проблеми з безпекою та матеріально-технічні негаразди в неспокійному регіоні Гімалаїв голосування відбувається за географічним принципом у три етапи.

Вибори мають дозволити Кашміру мати власний уряд і місцевий законодавчий орган. В уряді буде головний міністр, який очолить раду міністрів.

Але перехід влади від Нью-Делі до місцевої асамблеї буде обмежений тим, що Кашмір залишиться “об'єднаною територією”, безпосередньо контрольованою центральним урядом. Парламент Індії і далі буде головним законодавцем.

Другий і третій етапи виборів заплановані на 25 вересня і 5 жовтня. Підрахунок бюлетенів відбудеться 8 жовтня, результати очікуються того ж дня.

Додамо, і Індія, і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, кожна з країн наразі керує частиною регіону.

Вибори під наглядом військових

Вибори проходять на тлі сильної присутності поліції та воєнізованих формувань. Війська у спорядженні та зі зброєю встановлювали блокпости та патрулювали виборчі округи в округах, де місцеві жителі шикувалися в чергу, щоб проголосувати.

На першому етапі право голосу мають понад 2,3 мільйона жителів у 24 виборчих округах у семи південних округах регіону.

Кашмір залишається однією з найбільш мілітаризованих зон світу, у регіоні дислоковано близько 500 000 індійських військ, які придушують смертоносне повстання, яке триває вже три десятиліття.

Регіон, де зареєстровано 8,7 мільйона виборців, проводив свої останні парламентські вибори в 2014 році. Багато людей на території з мусульманським населенням категоричні незадоволені рішенням індуїстського націоналістичного уряду прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді у 2019 році скасувати особливий статус регіону та знизити статус колишнього штату до федеральної території.

Відповідно до позиції уряду, скасування особливого статусу регіону відновило нормальну ситуацію області та сприяло її розвитку.

“З початком першого етапу виборів до Асамблеї Джамму і Кашміру я закликаю всіх... проголосувати у великій кількості та зміцнити свято демократії”, ‒ написав Моді на платформі соціальних мереж X.

As the first phase of the Jammu and Kashmir Assembly elections begins, I urge all those in constituencies going to the polls today to vote in large numbers and strengthen the festival of democracy. I particularly call upon young and first-time voters to exercise their franchise. — Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2024

Чотири дні тому стало відомо, що після стрілянини у Кашмірі за участі бойовиків вбили двох індійських солдатів, а ще двоє отримали поранення. Інцидент стався напередодні візиту у регіон прем'єр-міністра Моді. За даними індійської армії, удар по бойовиках був спільною операцією армії та місцевої поліції.