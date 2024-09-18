Microsoft: Росія розповсюдила низку відео, що дискредитують Гарріс та її кампанію

Компанія також помітила зусилля групи щодо виборів президента США, пов’язаної з Китаєм і відомої як Storm-1852.

Спроби російського уряду щодо втручання в майбутні президентські вибори в США дедалі більше зміщуються до президентської кампанії віцепрезидетки Камали Гарріс. Про це повідомляє Microsoft, пише Politico.

Зокрема, компанія знайшла докази, що дві “кремлівські” групи протягом останніх тижнів розповсюджували підроблені відео, що дискредитують Гарріс та її кампанію.

На одному з них прихильники Гарріс нападають на прихильників колишнього президента Дональда Трампа. На іншому акторка видавала себе за Гарріс під час фіктивного інциденту з наїздом і втечею. За даними Microsoft, кожне з цих відео отримало мільйони переглядів, а одне оприлюднили через фейкове видання новин у Сан-Франциско, щоб воно здавалося більш достовірним.

Групи також опублікували відео в соціальних мережах X і Telegram, на яких зображено фальшивий білборд Нью-Йорка з фальшивими “правилами Гaрріс”. Microsoft виявила, що це відео отримало понад 100 000 переглядів на X за перші години після публікації.

Microsoft повідомило про відео через два тижні після того, як Міністерство юстиції США видалило понад 30 веб-сайтів, пов’язаних із зусиллями Росії щодо впливу на вибори. Експерти компанії заявили, що Росія намагалася вже створити нові онлайн-ресурси і перемістити туди інформацію.

“Перехід до зосередження уваги на кампанії Гарріс-Волз відображає стратегічний крок Росії, спрямований на використання будь-яких уявних уразливостей нових кандидатів”, ‒ зазначив генеральний менеджер Центру аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс.

Китай також “у грі”

Росія “не самотня у своїй діяльності” ‒ Microsoft також помітила зусилля групи, пов’язаної з Китаєм і відомої як Storm-1852. Група поширювала контент у соціальних мережах ‒ як проти Гарріс, так і проти Байдена. Однак Microsoft виявила, що після виявлення цієї інформації поширення даних частково припинилося.

Раніше у вересні виявили поширення китайськими групами контенту, який використовує розбіжності в суспільстві США.

У Microsoft попередили, що така діяльність, ймовірно, триватиме до листопада, особливо з боку Росії. Компанія прогнозує, що Москва використовуватиме хакерські групи для посилення своїх повідомлень в Інтернеті, які можуть включати пропаганду, створену штучним інтелектом.