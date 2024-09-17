Постпред США при ООН: Вашингтон уже ознайомився із планом Зеленського

"Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати", - відзначила Лінда Томас-Грінфілд.

США уже ознайомилися із планом перемоги Володимира Зеленського.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Європейська правда".

Томас-Грінфілд сказала на пресконференції у штаб-квартирі ООН, що "ми бачили план миру президента Зеленського".

"Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – зазначила дипломат.

Томас-Грінфілд також зауважила, що "у нас є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, але не уточнила, що вона має на увазі.