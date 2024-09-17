Постпред США при ООН: Вашингтон уже ознайомився із планом Зеленського

США уже ознайомилися із планом перемоги Володимира Зеленського.
Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Європейська правда".
Томас-Грінфілд сказала на пресконференції у штаб-квартирі ООН, що "ми бачили план миру президента Зеленського".
"Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – зазначила дипломат.
Томас-Грінфілд також зауважила, що "у нас є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, але не уточнила, що вона має на увазі.
- Днями Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN розповів, що представить на зустріч з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.
- У відеозверненні 16 вересня Зеленський сказав, що план перемоги України вже готовий більш ніж на 90% і наступного тижня його представлять союзникам.
- Президент України має виступити на Генасамблеї ООН 25 вересня, де обговорюватимуть питання далекобійності для України.