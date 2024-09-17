Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
ГУР: у Росії ліквідували пропагандиста Олександра Коробова
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Українська синхроністка Марта Фєдіна: «Мені тільки 22 роки і я можу починати своє життя»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
ГоловнаСвіт

Постпред США при ООН: Вашингтон уже ознайомився із планом Зеленського

"Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати", - відзначила Лінда Томас-Грінфілд.

Постпред США при ООН: Вашингтон уже ознайомився із планом Зеленського
постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд
Фото: aa.com.tr

США уже ознайомилися із планом перемоги Володимира Зеленського.

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Європейська правда".

Томас-Грінфілд сказала на пресконференції у штаб-квартирі ООН, що "ми бачили план миру президента Зеленського".

"Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно зрозуміти, як ми можемо сприяти цьому, взаємодіючи з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку", – зазначила дипломат.

Томас-Грінфілд також зауважила, що "у нас є надія досягти певного прогресу" в питанні миру, але не уточнила, що вона має на увазі.

  • Днями Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN розповів, що представить на зустріч з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.
  • У відеозверненні 16 вересня Зеленський сказав, що план перемоги України вже готовий більш ніж на 90% і наступного тижня його представлять союзникам.
  • Президент України має виступити на Генасамблеї ООН 25 вересня, де обговорюватимуть питання далекобійності для України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies