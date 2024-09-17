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ЗМІ: в Австрії унаслідок негоди загинуло вже 5 осіб

Водночас рясних опадів не очікують до вихідних.

ЗМІ: в Австрії унаслідок негоди загинуло вже 5 осіб
Фото: kurier.at

В Австрії унаслідок негоди загинуло вже 5 осіб, 26 громад у провінції Нижня Австрія недоступні, повідомляє Kurier.

За даними Geosphere Austria, сьогодні у країні очікуються невеликі дощі. Рясних опадів не очікують до вихідних.

У Відні відзавтра всі лінії метро та трамваїв мають працювати регулярно.

Фото: FEDERAL ARMY/BMLV/DANIEL TRIPPOLT

Водночас в регіоні досі рятувальні служби працюють постійно, існує висока загроза прориву дамб та зсувів грунту. Країна все ще перебуває в стані кризи.

Сьогодні у регіоні Тультерфельд евакуювали мешканців семи сіл і одного з районів муніципалітету Цвентендорф. 

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