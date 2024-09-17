В Австрії унаслідок негоди загинуло вже 5 осіб, 26 громад у провінції Нижня Австрія недоступні, повідомляє Kurier.
За даними Geosphere Austria, сьогодні у країні очікуються невеликі дощі. Рясних опадів не очікують до вихідних.
У Відні відзавтра всі лінії метро та трамваїв мають працювати регулярно.
Водночас в регіоні досі рятувальні служби працюють постійно, існує висока загроза прориву дамб та зсувів грунту. Країна все ще перебуває в стані кризи.
Сьогодні у регіоні Тультерфельд евакуювали мешканців семи сіл і одного з районів муніципалітету Цвентендорф.
Dramatische Bilder aus Markersdorf von gestern Abend. #Bundesheer pic.twitter.com/gA1FiJMNy0— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) September 16, 2024
- Європу охопили масштабні повені. У Польщі, Чехії, Автрії та Румунії вирує стихійне лихо.
- CNN вчора повідомило, що внаслідок повені, яку приніс у Центральну Європу штормом “Борис”, загинуло 17 осіб. У регіоні випала понад місячна норма опадів.
- У зв'язку з повенями Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів. Станом на ранок понеділка рейс із Києва до Відня курсує лише до Будапешта (і назад до Києва звідти).
- В Угорщині мешканців попередили, що це найбільша повінь десятиліття.