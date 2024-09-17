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У США одного росіянина затримали, іншого звинуватили у контрабанді технологій до РФ

Обидвоє вказували у експортних документах неправдиві відомості, щоб приховати кінцевого отримувача, яким була РФ.

У США одного росіянина затримали, іншого звинуватили у контрабанді технологій до РФ
Міністерство юстиції США
Фото: EPA/UPG

У США затримали росіянина Дениса Постового за звинуваченням у порушенні експортних обмежень, відмиванні грошей та незаконному постачанні до Росії мікроелектроніки подвійного і військового призначення. Ще одному громадянину РФ висунули звинувачення. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства юстиції США.

44-річний Денис Постовий жив у місті Сарасота (штат Флорида). Як мінімум із лютого 2022 року закуповував і незаконно експортував зі США електронні компоненти, які можна використовувати при виробництві безпілотників.

За версією слідства, чоловік керував мережею компаній у Росії, Гонконгу й інших країнах. Він вказував неправидиву інформацію в експортних документах і надсилав мікроелектроніку до Росії через інші країни, зокрема через Гонконг і Швейцарію.

Також висунули звинувачення 35-річному росіянину Максиму Тесленку у контрабанді та змові з метою порушення та ухилення від експортного контролю, вчинення контрабанди та обману Сполучених Штатів. Наразі Тесленко залишається на волі за кордоном.

Зазначається, що він із 2015 і приблизно до 2021 року разом із спільником експортували лазерні зварювальні апарати із  Штатів на Уральський електромеханічний завод (УЕМЗ) у Єкатеринбурзі, що в Росії. Обвинувачений фальсифікував експортну документацію, щоб приховати факт передачі обладнання до УЕМЗ, який є дочірньою компанією Росатома.

Згідно з обвинуваченням, Тесленко знав, що лазерні зварювальні апарати призначені для частини УЕМЗ, яка стосується російської ядерної програми.

Звинувачення в контрабанді передбачає покарання до 10 років позбавлення волі, три роки звільнення під наглядом і штраф до 250 000 доларів. 

Звинувачення у змові передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі, три роки звільнення під наглядом і штраф у розмірі до 250 000 доларів.

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