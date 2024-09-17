Ціни на каву арабіку досягли найвищого рівня з 2011 року, - Bloomberg

Ф’ючерси на каву арабіку зросли на 4,8% до 2 718 доларів за фунт у Нью-Йорку, це найвища ціна з 2011 року. В 2024 році ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших бобів робусти підштовхнув попит на сорт арабіки.

Про це повідмоляє Bloomberg.

Зростання ціни на каву набирає обертів через триваючі занепокоєння щодо суворої погоди в Бразилії, яка є найбільшим виробником арабіки. Зараз країна завершує збір врожаю 2024-25 років, і перспективи виробництва погіршилися після того, як спека та посуха завдали шкоди полям.

Зараз південноамериканську країну охопила найгірша посуха за десятиліття, що загрожує подальшим пошкодженням врожаю. Кількість опадів у районах вирощування арабіки стабільно нижча за норму з початку квітня.

“Ця проблема виникає в той час, коли кавова промисловість страждає від перевантаженості портів у кількох країнах, глобальної нестачі контейнерів, збоїв навколо Червоного моря, а також розчаровує врожай у В’єтнамі”, - йдеться у повідомленні.