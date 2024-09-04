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У Starlink заявили, що заблокують соцмережу Х у Бразилії

Заборона X у країни стала "об’єднуючим закликом для мережі правих політичних союзників", яку Маск створив за останні роки, зазначає Bloomberg.

У Starlink заявили, що заблокують соцмережу Х у Бразилії
Фото: EPA/UPG

Провайдер супутникового Інтернету Ілона Маска Starlink заявив, що виконає наказ Верховного суду Бразилії про блокування у країні доступу до X, соціальної мережі мільярдера, пише Bloomberg.

За даними агентства, раніше Starlink, банківські рахунки якої були заморожені за рішенням суду, неофіційно повідомила Anatel, телекомунікаційному наглядовому органу країни, що не виконуватиме цю вимогу.

“Незважаючи на незаконне поводження зі Starlink щодо заморожування наших активів, ми виконуємо наказ про блокування доступу до X у Бразилії”,  ‒ йдеться у заяві компанії.

Маск перебуває у жорсткому протистоянні з Бразилією після того, як суддя Верховного суду Александр де Мораєс наказав заборонити X як частину його кампанії проти дезінформації. Суперечка поширилася на Starlink після того, як X не сплатив штрафи, і суддя заблокував облікові записи інтернет-провайдера, намагаючись змусити мільярдера виконати попередні розпорядження.

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Список активів, заморожених судом, включає банківські рахунки та фінансові активи Starlink Brazil Holding Ltda та Starlink Brazil Servicos de Internet Ltda, а також автомобілі, нерухомість, човни та літаки. Мораєс також наказав центральному банку заборонити компанії надсилати або отримувати гроші з-за кордону.

Видання зазначає, що Anatel зареєструвала збільшення кількості хакерських атак, “які спричинили миттєву нестабільність системи та мережі”. Верховний суд Бразилії та федеральна поліція також повідомили про кібератаки.

Заборона X у Бразилії стала "об’єднуючим закликом для мережі правих політичних союзників", яку Маск створив за останні роки.

У США син Дональда Трампа використав це як попередження про те, чого очікувати у майбутньому, якщо його батько зазнає поразки у спробі повернути Білий дім. 

У Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару кажуть про цензуру. Через місяць відбудеться муніципальне голосування, яке стане ключовим випробуванням підтримки керівної Робітничої партії на національному рівні.

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