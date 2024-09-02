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Washington Post: Трамп запропонував Маску роль в аудиті федеральних витрат США

Бізнес Маска тісно переплетений з державними коштами.

Washington Post: Трамп запропонував Маску роль в аудиті федеральних витрат США
Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час з'їзду Республіканської партії у місті Мілуокі 15 липня, 2024 р
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Дональд Трамп і його радники місяцями обговорювали створення комісії на чолі з відомими бізнес-менеджерами, яка мала б проаналізувати тисячі урядових програм для їх скорочення.

Про це пише The Washington Post

За інформацією видання ідею створення комісії підтримав Ілон Маск. 

The Washington Post підкреслює: Маск кілька разів, у тому числі на X, соціальній медіа-платформі, якою він володіє, висловлював зацікавленість стати частиною “державної комісії з ефективності”, спрямованої на усунення марнотратства. Зокрема, у серпні він опублікував, очевидно, створене штучним інтелектом зображення себе за трибуною з написом “Department of Government Efficiency”.

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що Маск може бути корисним консультантом для федерального уряду.

При цьому бізнес Маска тісно переплетений з державними коштами. За даними дослідницької компанії Atlas Public Policy, компанія Tesla отримала 36 мільйонів доларів із федеральних коштів на встановлення щонайменше 328 розеток для зарядки електромобілів. У 2021 році його компанія SpaceX виграла контракт NASA на суму до 4,4 мільярда доларів.

Скорочення федеральних витрат є однєю з базових ідей Республіканської партії США, При цьому, за підрахунками науковців Університету Пенсільванії, виборчі обіцянки Дональда Трампа збільшать дефіцит бюджету США на 5,8 трильйона доларів упродовж десятиліття, тоді обіцянки Харріс лише на 1,2 трильйона доларів.

Нагадаємо, за даними опитувань кандидатка на пост президента США, демократка Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа.

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