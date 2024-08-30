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Пентагон допомагатиме Секретній службі США охороняти кандидатів на виборах

Підтримка триватиме під час кампаній, виборів та інавгурації 20 січня 2025 року.

Пентагон допомагатиме Секретній службі США охороняти кандидатів на виборах
Штаб-квартира Міністерства оборони США Пентагон
Фото: David B. Gleason / Wikipedia

Міністерство оборони США допомагатиме Секретній службі охороняти кандидатів у президенти та віце-президенти під час виборчої кампанії 2024 року.

Як йдеться у заяві Пентагону, допомагатимуть охороняти аж до Дня інавгурації 2025 року.

"Міністр оборони схвалив запит і наказав командувачу Північним командуванням США спланувати, надати та здійснити посилену підтримку Секретній службі Сполучених Штатів у різних місцях по всій території Сполучених Штатів під час виборчих кампаній 2024 року", – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, підтримка департаменту триватиме під час кампаній, виборів та інавгурації 20 січня 2025 року.

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