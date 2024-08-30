Пентагон допомагатиме Секретній службі США охороняти кандидатів на виборах

Міністерство оборони США допомагатиме Секретній службі охороняти кандидатів у президенти та віце-президенти під час виборчої кампанії 2024 року.
Як йдеться у заяві Пентагону, допомагатимуть охороняти аж до Дня інавгурації 2025 року.
"Міністр оборони схвалив запит і наказав командувачу Північним командуванням США спланувати, надати та здійснити посилену підтримку Секретній службі Сполучених Штатів у різних місцях по всій території Сполучених Штатів під час виборчих кампаній 2024 року", – сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За словами Сінгх, підтримка департаменту триватиме під час кампаній, виборів та інавгурації 20 січня 2025 року.
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