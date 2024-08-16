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Для відновлення мітингів просто неба Трампа оточать куленепробивним склом

Секретна служба застосує щодо політика заходи найвищого рівня.

Для відновлення мітингів просто неба Трампа оточать куленепробивним склом
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Передвиборчі мітинги Дональда Трампа у США знову зможуть відбуватися просто неба - але для цього Секретна служба готує безпекове рішення найвищого рівня.

Як повідомляє ABC News, на сцені республіканець перебуватиме під захистом куленепробивного скла. 

Зазвичай до таких заходів вдаються лише у випадку з чинним президентом держави. Проте для Трампа готові піти на виняток, щоб не допустити повторення замаху, який стався у Батлері, штат Пенсильванія.

Після того інциденту експрезидент провів вже з десяток мітингів, усі в закритих приміщеннях. Але неодноразово анонсував повернення до більш звичного формату, скаржачись, що зали не можуть вмістити усіх його прихильників. 

 

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