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У Великобританії 15-річний підліток став першим обвинуваченим у масових заворушеннях

Йому загрожує 10 років в'язниці.

У Великобританії 15-річний підліток став першим обвинуваченим у масових заворушеннях
Заворушення у Великобританії
Фото: Sky News

У Великобританії 15-річний хлопець став першим, кого звинуватили в масових заворушеннях, які прокотилися по всій країні.

Про це пише АР. 

Хоча підліток і  з'явився в суді у справах неповнолітніх Південного Тайнсайду, але розгляд справи відклали на два тижні. Хлопця звинувачують у масових заворушеннях у Сандерленді на півночі Англії. Крім цього, він визнав себе винним і в крадіжці зі зломом.

Як зазначили у прокуратурі, підліток є одним із кількох осіб, яким буде висунуто звинувачення у цьому злочині. 

Сотні людей звинуватили у насильницьких заворушеннях, їм призначили покарання, але досі нікого не було звинувачено в масових заворушеннях, більш серйозному злочині, максимальне покарання якого становить 10 років ув'язнення.

  • Заворушення та спалахи насильства проти мігрантів почалися після того, як 17-річного хлопця, який убив трьох дівчат у Саутпорті, помилково ідентифікували в соціальних мережах як імігранта. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.
  • Уряд Великої Британії впровадив жорсткі заходи для припинення заворушень і прискорення судових процедур для засудження або ув’язнення учасників заворушень. 
  • Після масових акцій непокори антиісламського характеру британці у великих містах влаштували "контрпротести", під час яких засудили ультраправу ідеологію та висловили підтримку мігрантам.
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