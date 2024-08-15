У Великобританії 15-річний підліток став першим обвинуваченим у масових заворушеннях

У Великобританії 15-річний хлопець став першим, кого звинуватили в масових заворушеннях, які прокотилися по всій країні.
Про це пише АР.
Хоча підліток і з'явився в суді у справах неповнолітніх Південного Тайнсайду, але розгляд справи відклали на два тижні. Хлопця звинувачують у масових заворушеннях у Сандерленді на півночі Англії. Крім цього, він визнав себе винним і в крадіжці зі зломом.
Як зазначили у прокуратурі, підліток є одним із кількох осіб, яким буде висунуто звинувачення у цьому злочині.
Сотні людей звинуватили у насильницьких заворушеннях, їм призначили покарання, але досі нікого не було звинувачено в масових заворушеннях, більш серйозному злочині, максимальне покарання якого становить 10 років ув'язнення.
- Заворушення та спалахи насильства проти мігрантів почалися після того, як 17-річного хлопця, який убив трьох дівчат у Саутпорті, помилково ідентифікували в соціальних мережах як імігранта. Бурхливі протести поширилися по всій Англії.
- Уряд Великої Британії впровадив жорсткі заходи для припинення заворушень і прискорення судових процедур для засудження або ув’язнення учасників заворушень.
- Після масових акцій непокори антиісламського характеру британці у великих містах влаштували "контрпротести", під час яких засудили ультраправу ідеологію та висловили підтримку мігрантам.