У Великобританії 15-річний підліток став першим обвинуваченим у масових заворушеннях

У Великобританії 15-річний хлопець став першим, кого звинуватили в масових заворушеннях, які прокотилися по всій країні.

Про це пише АР.

Хоча підліток і з'явився в суді у справах неповнолітніх Південного Тайнсайду, але розгляд справи відклали на два тижні. Хлопця звинувачують у масових заворушеннях у Сандерленді на півночі Англії. Крім цього, він визнав себе винним і в крадіжці зі зломом.

Як зазначили у прокуратурі, підліток є одним із кількох осіб, яким буде висунуто звинувачення у цьому злочині.

Сотні людей звинуватили у насильницьких заворушеннях, їм призначили покарання, але досі нікого не було звинувачено в масових заворушеннях, більш серйозному злочині, максимальне покарання якого становить 10 років ув'язнення.