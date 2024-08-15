Рolitico: адміністрація Байдена "відкрита" до відправки в Україну крилатих ракет великої дальності

Остаточного рішення щодо відправлення ракети не прийнято, але адміністрація зараз працює над складними деталями.

Адміністрація президента США Джо Байдена «відкрита» для відправки крилатих ракет великої дальності JASSM в Україну, щоб додати переданим винищувачам F-16 більшої бойової потужності.

Про це пише Рolitico із посиланням на чиновників у адміністрації американського президента.

Видання зазначає, що готовність Білого дому надати Україні ракети класу "повітря-поверхня" з’явилася на тлі успішної операції у Курській області Росії, яка "бентежить Володимира Путіна та змушує його перенаправити війська з поля бою в Україні".

За словами одного з чиновників адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракет не прийнято, але адміністрація зараз працює "над складними деталями", зокрема, над перевіркою "чутливих технологій" та забезпеченням можливості запуску українськими літаками ракет вагою майже 1100 кг, які несуть боєголовки більш як 450 кг.

Пентагон поки що ніяк не коментує цю інформацію, хоча видання зазначає, що Міноборони США працює над "технічними питаннями".

"Ми розглядаємо низку варіантів, щоб задовольнити потреби України в безпековій допомозі, однак у нас немає готової інформації", – сказав речник Пентагону Джефф Юргенсен.

Ракети повітряного базування дадуть українським військово-повітряним силам можливості, якими володіють лише кілька інших країн: запуск крилатої ракети на відстань понад 300 кілометрів з винищувача четвертого покоління американського виробництва.

Поки тривають переговори в Білому домі та Пентагоні, представник адміністрації попередив, що потрібно виконати багато роботи, перш ніж будь-які ракети справді дойдуть до України. Зокрема, перевірити, чи наявні в Києві літаки радянських часів і щойно поставлені F-16 можуть запускати ракету по цілях на відстані понад 300 км.

Ракету JASS, розроблену компанією Lockheed Martin, США вперше використали на початку 2000-х років обмежено в боях і лише з кількома близькими союзниками.

Польща, Австралія та Фінляндія мають ці ракети, тоді як Японія та Нідерланди підписали угоди про закупівлю ракет у липні з поставкою в найближчі роки. Німеччина, Греція, Румунія та Данія також ведуть переговори щодо їх придбання.

За даними Пентагону, виробник ракет Lockheed Martin протягом багатьох років поставив понад 4100 ракет JASSM у різних конфігураціях для ВПС США та союзників, а нова виробнича лінія в Алабамі випускає близько 45 ракет на місяць, щоб досягти цільового запасу в 7200 ракет.

Україна вже має ракети як повітряного, так і наземного базування, надані США, Великою Британією та Францією, але обмеження на використання ракет у Росії поки що залишаються в силі. Вони передбачають, що Україна не може використовувати зброю, надану США, всередині Росії, якщо вона не розташована лише за кордоном і лише для самооборони.