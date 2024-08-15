Литва передала Україні навантажувачі, причепи та розкладачки

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 641 млн. євро.

Литва передала Україні чергову допомогу: навантажувачі, причепи та розкладачки, призначені для української армії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства національної оборони Литви.

Крім цього, у серпні Литва ще доставить до України 14 одиниць бронетранспортерів М113, пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами, системи боротьби з безпілотниками, індивідуальні подавлювачі засобів боротьби з безпілотниками, всюдиходи з запчастинами, заряджання, гвинтівки, боєприпаси, димові заряди, зброю, аксесуари та запчастини.

Цього року Литва вже поставила до України боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку M577, бронетехніку M113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомету Carl Gustaf, дистанційні системи детонації RISE-1, генератори, демонтовані деталі легкого штурмовика L-39ZA Albatros та інше обладнання.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 641 млн. євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро.