Експрезиденту Аргентини висунули офіційні обвинувачення у насильстві проти колишньої дружини

Колишньому президенту Аргентини Альберто Фернандесу висунули офіційні обвинувачення у вчиненні насильства проти його колишньої дружини Фабіоли Янез. Політик заперечує їх, пише DW.
Прокурор Раміро Гонсалес подав до суду документи з проханням висунути проти експрезидента обвинувачення у “легких і серйозних тілесних ушкодженнях”, а також у “погрозах насильства”.
За його словами, є докази того, що Янез “зазнала психологічного переслідування та фізичної агресії в контексті гендерного та домашнього насильства”.
Обвинувачення в домашньому насильстві вперше з’явилися в рамках окремого розслідування щодо розтрати проти Фернандеса.
Янез спочатку вирішила не висувати звинувачень, але пізніше подала кримінальну скаргу.
“Я хочу засудити його (Фернандеса) за удари, які я отримав від нього, і за погрози, які я терплю”, ‒ заявила жінка слідчому судді.
Останніми днями аргентинські ЗМІ опублікували фотографії Янез, на яких видно синці на обличчі та руці.
Фернандес, який був президентом Аргентини з 2019 по 2023 рік, категорично заперечив звинувачення Янез. Він пообіцяв довести в судах свою версію подій.