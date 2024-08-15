Ердоган зустрівся з Аббасом: обіцяв чинити тиск на Ізраїль

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв у Анкарі главу Палестинської держави Махмуда Аббаса, який до цього їздив до Москви на рандеву з диктатором Путіним.

Як пише Reuters, під час зустрічі турецький лідер обіцяв Аббасу "підтримувати палестинську справу та підштовхувати міжнародну спільноту до збільшення тиску на Ізраїль".

Ердоган вчергове публічно засудив війну у Смузі Гази та звинуватив деякі західні країни в тому, що ті "мовчать та продовжують підтримувати Ізраїль". За словами президента, мусульманські держави збільшать зусилля щодо якомога швидшого припинення вогню та безперебійного постачання до Гази гуманітарних вантажів.

Планується, що у четвер Аббас звернеться з промовою до надзвичайної сесії турецького парламенту.