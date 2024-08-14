У Росії "заморозили" активи німецької компанії Linde

У Росії суд наклав арешт на активи британської філії німецької компанії Linde вартістю близько $1,15 млрд, передає Reuters.

Це рішення ухвалили через суперечності з приводу будівництва газопереробного заводу.

Позов подав "РусХімАльянс", половина акцій якого належать "Газпрому". "РусХімАльянс" заявив, що замороження активів було необхідним, оскільки західні санкції унеможливили виконання майбутнього судового рішення (західна компанія не має достатніх активів у РФ), а Linde намагалася вивести свої активи з території Росії.

Під обмежувальні заходи потрапили право вимоги Linde щодо газопереробних заводів на території РФ, кошти на банківських рахунках компанії, цінні папери і нерухомість.