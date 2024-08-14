У Венесуелі можуть схвалити закони, які обмежують роботу неурядових організацій

Національна асамблея Венесуели розглядає пакет законів, які посилять правила реєстрації та фінансування неурядових організацій.

Про це пише France24.

Зараз дебати з цього питання у парламенті тривають. Більшість із 277 законодавців лояльні до президента Ніколаса Мадуро.

Раніше соратник президента Ніколоса Мадуро, президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес назвав неурядові організації “фасадом для фінансування терористичних дій”.

Родрігес також зазначив, що намагатиметься заборонити будь-які майбутні місії спостереження за виборами з інших країн.

Видання зазначає, що інші заходи будуть спрямовані на посилення державного нагляду за соціальними медіа та покарання за “фашизм”. Саме цей термін Мадуро часто використовує щодо опозиції та інших "недоброзичливців". Він наполягає, що соціальні медіа використовуються для нападок на нього та пропаганди “ненависті”, “фашизму” та “розколу”.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк висловив стурбованість законодавчим проєктом і закликав законодавців утриматися від ухвалення законів, "які підривають громадянський і демократичний простір у країні".

Атмосфера страху у Венесуелі

Лояльні до Мадуро представники виборчих органів оголосили його переможцем голосування 28 липня, результати якого призвели до політичної кризи в країні: під час протестів вбили 25 осіб, десятки поранили і тисячі потрапили під арешт.

Фолькер Тюрк заявив, що він стурбований “великою і постійною кількістю свавільних затримань, а також непропорційним застосуванням сили”, про які повідомлялося після виборів, “і викликаною ними атмосферою страху”.

Кандидат у президенти від опозиції Едмундо Гонсалес та лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо переховуються після того, як президент звинуватив їх у спробі спровокувати “державний переворот” і розпалити “громадянську війну”. Проти них відкрили кримінальні справи.