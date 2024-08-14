Українці призовного віку зможуть оновити права за кордоном лише з документами про військовий облік

Громадяни України віком від 18 до 60 років зможуть отримати та оновити водійські посвідчення за кордоном лише за наявності документів про уточнення військово-облікових даних або виключення їх з військового обліку.

Відповідна норма затверджена Кабінетом міністрів у постанові 918 від 13 серпня. Вона діятиме протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його припинення.

Згідно з нею, отримати права та здійснити державну реєстрацію або перереєстрацію авто, зняти його з обліку чоловіки від 18 до 60 років зможуть лише за наявності інформації в Єдиному державному реєстрі призовників про їх виключення з обліку або оновлення персональних даних.

Отримати права поштовим відправленням теж буде заборонено.