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Українці призовного віку зможуть оновити права за кордоном лише з документами про військовий облік

Отримати ці документи поштою буде заборонено. 

Українці призовного віку зможуть оновити права за кордоном лише з документами про військовий облік
ДП “Документ” відновлює видачу за кордоном готових документів

Громадяни України віком від 18 до 60 років зможуть отримати та оновити водійські посвідчення за кордоном лише за наявності документів про уточнення військово-облікових даних або виключення їх з військового обліку.

Відповідна норма затверджена Кабінетом міністрів у постанові 918 від 13 серпня. Вона діятиме протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його припинення.

Згідно з нею, отримати права та здійснити державну реєстрацію або перереєстрацію авто, зняти його з обліку чоловіки від 18 до 60 років зможуть лише за наявності інформації в Єдиному державному реєстрі призовників про їх виключення з обліку або оновлення персональних даних. 

Отримати права поштовим відправленням теж буде заборонено.

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