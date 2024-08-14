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Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю знову провокував палестинців

Ітамар Бен-Гвір вимагає скасувати заборону на молитви для юдеїв на Храмовій горі.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю знову провокував палестинців
Ітамар Бен-Гвір
Фото: EPA/UPG

Праворадикальний ізраїльський міністр внутрішньої безпеки Ітамар Бен-Гвір разом із сотнями своїх однодумців прийшов на Храмову гору в Єрусалимі, де розміщена ісламська святиня Аль-Акса. 

Як пише BBC, натовп співав ізраїльський гімн, а чимало чоловіків здіснили молитовний обряд, що заборонено владою. Згідно зі статусом-кво, юдеям не дозволяється релігійна діяльність на території комплексу. 

Бен-Гвір вимагав повернути право на молитву, а також закликав не підписувати з ХАМАСом жодних мирних умов та вести війну у Смузі Гази до переможного кінця.

Палестинські лідери, низка арабських країн та ООН засудили вчинок урядовця як провокацію. Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу визнав інцидент порушенням статусу-кво та заявив, що політика щодо Храмової гори "не зазнала та не зазнає змін", підкреслюючи чинність заборони на молитви для юдеїв. 

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