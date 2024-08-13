Румунія знешкодила дрейфуючу міну біля Чорного моря, — Reuters

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було виявлено і знищено понад 100 дрейфуючих мін.

Виявлена дрейфуюча морська міна у Чорному морі 28 Березня 2022 року.

Військово-морські сили Румунії у вівторок здійснили контрольований вибух морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря, пише Reuters.

У Міноборони Румунії повідомили, що у вівторок вранці місцева влада попередила військово-морський фло про непізнаний об’єкт, який викинуло на берег біля Ґріндул-Чітук на південному сході Румунії. Ця територія є частиною дельти Дунаю, яку Румунія розділяє з Україною.

"Згідно з фотографіями, зробленими на місці, об’єкт, найімовірніше, є міною протидесантної дії типу ЯРМ (якірна річкова міна)", — ідеться в повідомленні оборонного відомства Румунії.

Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти і нафтопродуктів і використовується Болгарією, Румунією, Грузією і Туреччиною, а також Україною і Росією.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було виявлено і знищено понад 100 дрейфуючих мін.