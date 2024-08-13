Банкноти з королем Чарльзом продали на аукціоні в 11 разів дорожче номіналу

Банк Англії пустив з молотка цінні екземпляри нових фунтових банкнот із зображенням короля Чарльза ІІІ. На аукціоні свіжонадруковані гроші номінальною вартістю у майже 80 тисяч фунтів продали за суму, яка більша в 11 разів.

Як пише BBC, колекціонери вважають найціннішими ті банкноти, в яких серійний номер якомога ближчий до одиниці. 10-фунтова купюра з номером 000002, до прикладу, опинилася в приватній колекції аж за 17 тисяч фунтів.

Загалом Банку Англії вдалося отримати з аукціону трохи більше 914 тисяч фунтів. Їх розділять між 10 благодійними організаціями, які займаються проблемами дитячого здоров'я, боротьби із бідністю та захисту навколишнього середовища.