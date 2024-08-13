У Лос-Анджелесі стався землетрус силою 4,4 бала

Руйнувань чи жертв немає, але містяни відчули поштовхи.

На півдні Каліфорнії у понеділок зафіксували підземні поштовхи силою близько 4,4 бала. Геологічна служба США заявила, що землетрус стався на глибині 12 кілометрів під землею, а відчути його могли жителі Хайленд-парку - східного густонаселеного району Лос-Анджелеса.

Як пише The Guardian, тамтешній пожежний департамент перевели у стан готовності до ліквідації наслідків землетрусу. Проте повідомлень про руйнування чи травми не надходило.

Втім у Лос-Анджелесі чимало людей написали у соцмережах, що відчули коливання, а подекуди від поштовхів навіть дзвеніли шибки та скляний посуд. У прямому етері місцевих каналів ведучі та спортивні коментатори реагували на землетрус, у операторів хиталися камери.