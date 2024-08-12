ЗМІ: експрем'єр Британії Борис Джонсон може очолити газету

Зараз він пише для цієї газети як колумніст.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може очолити видання Daily Telegraph. Цю газету, а також журнал Spectator збирається придбати ексміністр фінансів Надхім Захаві. Він роздумує над призначенням Джонсона головним редактором, пише Sky News.

За даними Sky News, остаточної домовленості щодо посади Джонсона немає, але це обговорювали з інвесторами. Зараз Джонсон пише для цієї газети колонки, а раніше він розпочинав там кар'єру як кореспондент.

Захаві покинув роботу депутатом в липні після того, як вирішив більше не балотуватися у своєму виборчому окрузі Стратфорд-он-Ейвон.

Спочатку він брав участь у дискусіях про майбутнє Telegraph як "посередник".