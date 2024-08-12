США пропонують Мадуро відмовитися від влади в обмін на помилування, - WSJ

За даними видання, американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників для екстрадиції.

США пропонують Ніколасу Мадуро, нещодавно оголошеному президентом Венесуели втретє, піти з посади в обмін на помилування у справі про контрабанду наркотиків.

ПРо це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназвані джерела, знайомі з перебігом переговорів, передає "Радіо Свобода".

США "виклали все", щоб переконати Мадуро залишити посаду президента, каже співрозмовник WSJ. Американська влада готова надати гарантії, що не переслідуватиме Мадуро і його соратників із метою екстрадиції.

У 2020 році США звинуватили Мадуро в прагненні "заповнити США кокаїном" і призначили нагороду в 15 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до його арешту.

Видання зазначає, що у США є п’ять місяців до інавгурації президента Венесуели, щоб укласти угоду, і що багато чого залежатиме від результатів американських президентських виборів у листопаді. За даними WSJ, якщо на виборах президента США в листопаді переможе Дональд Трамп, переговори можуть бути припинені. Трамп займає набагато жорсткішу позицію щодо Мадуро, ніж нинішній президент США Джо Байден.

Вибори президента Венесуели