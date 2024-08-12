У Австралії гелікоптер врізався у готель, пілот загинув

У Австралії гелікоптер врізався у готель

У австралійському місті Кернсі вертоліт врізався у дах приморського розкішного готелю DoubleTree by Hilton. Пілот загинув. Евакуювали сотні гостей і персоналу, виникла пожежа.

Про це пише CNN та ВВС.

Свідки розповіли, що гелікоптер двічі пролітав повз готель дуже низько, без сигнальних вогнів у дощову погоду.

Від удару дві лопаті гвинта відірвалися, приземлившись на еспланаду та в басейн готелю.

Двох гостей готелю, 80-річного чоловіка та 70-річну жінку доставили до лікарні. Всіх гостей, 421 дорослого і 50 дітей, а також двох співробітників евакуювали.

Фото: EPA/UPG У Австралії гелікоптер врізався у будівлю готелю

Гвинтокрил був власністю чартерної компанії Nautilus Aviation. Її представники заявили, що вертоліт здійснював «несанкціонований» політ.

Фото: EPA/UPG У австралійський готель врізався гелікоптер

Поліція та служба авіаційної безпеки розслідують обставини катастрофи.