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У Австралії гелікоптер врізався у готель, пілот загинув

Із готелю евакуювали близько півтисячі осіб. 

У Австралії гелікоптер врізався у готель, пілот загинув
У Австралії гелікоптер врізався у готель
Фото: EPA/UPG

У австралійському місті Кернсі вертоліт врізався у дах приморського розкішного готелю DoubleTree by Hilton. Пілот загинув. Евакуювали сотні гостей і персоналу, виникла пожежа. 

Про це пише CNN та ВВС.

Свідки розповіли, що гелікоптер двічі пролітав повз готель дуже низько, без сигнальних вогнів у дощову погоду.

Від удару дві лопаті гвинта відірвалися, приземлившись на еспланаду та в басейн готелю. 

Двох гостей готелю, 80-річного чоловіка та 70-річну жінку доставили до лікарні.  Всіх гостей, 421 дорослого і 50 дітей, а також двох співробітників евакуювали. 

У Австралії гелікоптер врізався у будівлю готелю
Фото: EPA/UPG
У Австралії гелікоптер врізався у будівлю готелю

Гвинтокрил був власністю чартерної компанії Nautilus Aviation. Її представники заявили, що вертоліт здійснював «несанкціонований» політ. 

У австралійський готель врізався гелікоптер
Фото: EPA/UPG
У австралійський готель врізався гелікоптер

Поліція та служба авіаційної безпеки розслідують обставини катастрофи.

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