У Трампа кажуть, що хакери отримали доступ до електронних листів кампанії республіканця

У виборчій кампанії припустили, що до крадіжки та розповсюдження конфіденційних внутрішніх документів причетні “іранські актори”.

Виборча кампанія кандидата у президенти США від республіканців Дональда Трампа заявила, що хакери отримали доступ до її електронних листів, пише Associated Press.

У Трампа припустили, що до крадіжки та розповсюдження конфіденційних внутрішніх документів причетні “іранські актори”.

Республіканці не надали жодних конкретних доказів причетності Ірану. Водночас ця заява з’явилася через день після того, як компанія Microsoft опублікувала звіт, в якому детально описано спроби іноземних агентів втрутитися у виборчу кампанію в США в 2024 році.

У звіті згадується випадок, коли підрозділ іранської військової розвідки в червні надіслав “фішинговий електронний лист високопоставленому чиновнику президентської кампанії зі зламаного облікового запису електронної пошти колишнього старшого радника”.

Речник кампанії Трампа Стівен Ченг звинуватив у зломі “іноземні джерела, ворожі Сполученим Штатам”.

Представник Ради національної безпеки заявив, що “надзвичайно серйозно” сприймає будь-яку інформацію про неправомірне іноземне втручання та засуджує будь-який уряд чи організацію, які намагаються підірвати довіру до демократичних інститутів США. Він додав, що передає це питання Міністерству юстиції.

Відповідь Ірану

Місія Ірану в ООН, коментуючи ситуацію, заперечила свою причетність. “Ми не довіряємо таким повідомленням. Уряд Ірану не має жодних намірів або мотивів втручатися в президентські вибори в Сполучених Штатах”, ‒ заявили в місії.

Водночас AP додає, що Іран давно підозрюють у проведенні хакерських кампаній, націлених на його ворогів на Близькому Сході та за межами регіону. Тегеран також давно погрожував помститися Трампу за удар, завданий за його наказом у 2020 році з безпілотника, внаслідок якого загинув відомий генерал Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.