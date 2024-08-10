У Бангладеш на тлі протестів пішли у відставку очільники Верховного суду та Центрбанку

Керівник Центрального банку Бангладеш Абдур Руф Талукдер і голова Верховного суду Обайдул Хасан пішли у відставку через кілька днів після усунення уряду Хасіни.

Про це пише Bloomberg.

60-річний Талукдер пішов у відставку в п'ятницю, за два роки до закінчення терміну повноважень. Він обійняв посаду в липні 2022 року, коли країна зіткнулася з девальвацією валюти та високою інфляцією. Його часто критикували за неспроможність вирішити проблеми управління в банківському секторі, які призвели до високих показників непогашення кредитів.

За даними місцевих ЗМІ, Обайдул Хасан також пішов у відставку після тиску протестувальників, які вимагали його відставки. Згодом новину підтвердили у тимчасовому уряді.

Ці відставки відбулися на тлі заворушень і протестів, які змусили Шейх Хасіну втекти з країни. Раніше цього тижня протестувальники увійшли до штаб-квартири Банку Бангладеш у Дакці, вимагаючи від чиновників піти у відставку. У суботу вони звернулися до Верховного суду, вимагаючи відставки всіх суддів.

Хаснат Абдулла, лідер студентських протестів, висунув ультиматум Хасану, якого вважають лояльним до прем’єри, та іншим суддям апеляційного відділення піти у відставку до 13:00 за часом Дакки.

Раніше Бангладеш сформував тимчасовий уряд на чолі з лауреатом Нобелівської премії Мухаммадом Юнусом після тижневих жорстоких вуличних протестів , у результаті яких з липня загинуло понад 400 осіб.