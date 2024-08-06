Президент Бангладеш розпустив парламент і звільнив з-під домашнього арешту експрем’єрку Халеду Зію

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив сьогодні парламент, що дає можливість сформувати тимчасовий уряд, пише Reuters.
Вчора прем’єр-міністерка країни Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з азійської країни після насильницького придушення повстання під керівництвом студентів.
У заяві офісу президента також йдеться, що головну суперницю Хасіни, лідерку опозиції, голову Націоналістичної партії Бангладеш (BNP) та ексочільницю уряду Халеду Зію звільнили з-під домашнього арешту.
Студенти-протестувальники погрожували новими демонстраціями, якщо парламент не буде розпущено. Відтак рішення про розпуск законодавчого органу було прийнято за підсумками зустрічей з керівниками сил оборони, лідерами політичних партій та студентських організацій і представниками громадянського суспільства.
Головнокомандувач армії Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман мав зустрітися зі студентськими лідерами, щоб обговорити формування тимчасового уряду, який, як очікується, проведе вибори невдовзі після того, як прийме на себе повноваження.
Втеча Хасіни в понеділок завершила її 15-річний, другий термін перебування при владі. Вона успадкувала політичний рух свого батька, засновника держави Муджубура Рахмана, якого вбили у 1975 році. Хасіна керувала країною протягом 20 з останніх 30 років.
Заман оголосив про відставку Хасіни вчора. Політикиня прилетіла до Індії та перебуває в безпечному будинку біля Нью-Делі.
Що відбувається у Бангладеш
- Країну сколихнули студентські протести проти системи квот, яка резервує понад половину посад на державній службі для певних груп, в тому числі для дітей ветеранів війни 1971 року проти Пакистану. За словами критиків, за цією системою проходять і діти проурядових груп.
- 19 липня протести загострилися, почалися сутички, у яких загинули люди. Країна опинилася без інтернету та зв'язку, оскільки уряд намагався силою зупинити протестувальників. Згодом навіть ввели комендантські годину.
- Після мітингів Верховний Суд знизив квоти, але демонстрації та заворушення не вщухли: бангладешці вимагали притягти до відповідальності винних за насильство.
- У організації протестів уряд звинуватив та заборонив ісламську партію Jamaat-e-Islami, її студентську організацію та інші суміжні організації, назвавши їх "войовничими та терористичними" організаціями.
- Пізніше ситуація у країні загострилася. За один день під час протестів загинули близько 100 людей. Мітингарі закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а вона звинуватила їх у "саботажі" та відключила країні мобільний Інтернет.
- Вчора прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна пішла у відставку та вилетіла з країни, а головнокомандувач армії країни генерал Вакер-Уз-Заман, який обійняв посаду командувача армії лише 23 червня, оголосив про формування тимчасового уряду.
- Організатори студентських протестів заявили, що лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус є їхнім кандидатом на посаду голови тимчасового уряду.