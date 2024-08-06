Президент Бангладеш розпустив парламент і звільнив з-під домашнього арешту експрем’єрку Халеду Зію

Після цього сформують новий уряд, який проведе у країні нові вибори.

Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив сьогодні парламент, що дає можливість сформувати тимчасовий уряд, пише Reuters.

Вчора прем’єр-міністерка країни Шейх Хасіна пішла у відставку та втекла з азійської країни після насильницького придушення повстання під керівництвом студентів.

У заяві офісу президента також йдеться, що головну суперницю Хасіни, лідерку опозиції, голову Націоналістичної партії Бангладеш (BNP) та ексочільницю уряду Халеду Зію звільнили з-під домашнього арешту.

Студенти-протестувальники погрожували новими демонстраціями, якщо парламент не буде розпущено. Відтак рішення про розпуск законодавчого органу було прийнято за підсумками зустрічей з керівниками сил оборони, лідерами політичних партій та студентських організацій і представниками громадянського суспільства.

Головнокомандувач армії Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман мав зустрітися зі студентськими лідерами, щоб обговорити формування тимчасового уряду, який, як очікується, проведе вибори невдовзі після того, як прийме на себе повноваження.

Втеча Хасіни в понеділок завершила її 15-річний, другий термін перебування при владі. Вона успадкувала політичний рух свого батька, засновника держави Муджубура Рахмана, якого вбили у 1975 році. Хасіна керувала країною протягом 20 з останніх 30 років.

Заман оголосив про відставку Хасіни вчора. Політикиня прилетіла до Індії та перебуває в безпечному будинку біля Нью-Делі.

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