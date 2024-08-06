Постане перед судом поляк, який напав на прем'єрку Данії

Сьогодні, 6 серпня, у Данії судитимуть поляка, нещодавно напав на прем'єр-міністерку країни Метте Фредеріксен.
Про це пише Reuters.
Напад трапився у центрі Копенгагена на початку червня, за два дні до виборів до Європейського парламенту. Фредеріксен отримала легку травму шиї.
39-річний чоловік обвинувачений заявив, що не винен у скоєному. Слідство встановило, що він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
У поліції вважають, що поляк не знав, що жертва була прем'єр-міністром Данії. Чоловікові, який кілька років живе і працює в Данії, загрожує до восьми років в'язниці за напад на особу, яка займає державну посаду.
Вердикт у справі може бути винесений уже в середу.
- У травні на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах під час виїзного засідання уряду.
- А 13 липня в кандидата у президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу. Він отримав травму вуха, проте через напад загинув чоловік.