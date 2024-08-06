У Венесуелі проти лідерів опозиції відкрили кримінальні справи

Режим Мадуро проводить репресії щодо тих, хто брав участь у мітингах проти результатів виборів.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Сааб заявив про відкриття кримінальних справ проти лідерів опозиції - кандидата у президенти Едмундо Гонзалеса, якого країни демократичного Заходу вважають переможцем виборів, та очільниці протестів проти Ніколаса Мадуро Марії Мачадо.

Як пише Reuters, політиків звинувачують у тому, що вони закликали поліцію та військових "порушити закон", тобто відмовитися підтримувати Мадуро і перейти на бік мітингарів проти його режиму.

Окрім опозиціонерів, арешти та переслідування загрожують і простим громадянам, які брали участь в акціях непокори. За інформацією Reuters, силовий апарат Мадуро розпочав репресивну операцію, яку назвали "стук-стук" - через те, що затримання відбуваються у ранковий час у домівках венесуельців після того, як поліціянти гучно б'ють у вхідні двері.