Reuters: Гарріс обере кандидатом у віцепрезиденти Волза або Шапіро

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс звузила пошук свого напарника віцепрезидента до двох кандидатур – губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро та губернатора Міннесоти Тіма Волца.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнаних джерела.
Очікується, що Гарріс оголосить про свій вибір до вівторка, коли вона має вперше публічно появитись зі своїм напарником в Університеті Темпл у Філадельфії.
51-річний Шапіро є висхідною зіркою демократичної партії з високим рейтингом схвалення в Пенсільванії. Вона має 19 голосів виборців, що робить цей штат обов’язковим для перемоги як для Гарріса, так і для Трампа.
Крім того, колишній генеральний прокурор штату Шапіро може стати першим єврейським віцепрезидентом країни.
Втім, сильна підтримка Ізраїлю з боку Шапіро може відштовхнути деяких виборців, хоча вона також може сподобатися поміркованим виборцям і зруйнувати зусилля республіканців, спрямовані на те, щоб війна Ізраїлю та Гази стала проблемою для демократів.
В свою чергу, 60-річний Волц, колишній член Національної гвардії армії США та колишній вчитель, за останні тижні підвищив свою популярність як ефективний захисник Гарріс.
Волц привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширена оплачувана відпустка.
Як повідомили Reuters джерела, кандидатам буде повідомлено ввечері в понеділок або вранці у вівторок, чи були вони обрані. Представники кампанії, знайомі з домовленостями, повідомили, що кампанія Гарріс планує опублікувати оголошення в соціальних мережах за участю дуету.
- Раніше повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується від Демократичної партії у президенти, проводить співбесіду з трьома головними кандидатами на пост віцепрезидента у разі її перемоги на виборах
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Спершу повідомлялося, що Камала Гарріс цими вихідними мала провести співбесіди із шістьма потенційними віцепрезидентами.