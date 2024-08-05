ЗМІ: Росія може шпигувати за британськими базами, де навчаються українські військові

Водночас у Британії мають "мало доказів" щодо шпигування Росією за допомогою дронів.

Міністерство оборони Великої Британії попередило, що російські шпигуни можуть використовувати безпілотники для стеження за британськими військовими базами, де проходять підготовку українські солдати.

Про це пише "ЄП" з посиланням на The Times

У поширеній серед британських військових інструкції, вказано, що російські спецслужби зацікавилися операцією Interflex, у межах якої Британія спільно із союзниками забезпечує підготовку українських військових.

Крім того, Росія може використовувати безпілотники для шпигування використовувати за військовими базами в Британії, а також шукає військових інструкторів, намагаючись отримати від них інформацію.

"Існують реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії. Вони охоплюють використання дистанційно пілотованих авіаційних систем і фізичної розвідки, віртуальні і фізичні підходи до тих, хто забезпечує тренування, та інтерес з боку журналістів-розслідувачів", – ідеться в інструкції.

Водночас, у Міноборони Британії не мають достатньо доказів щодо використання Росією безпілотників для шпигунства за навчаннями Interflex.

"Цей уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових закладів. Існує ціла низка надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник відомства.

Застереження британської армії перегукуються з методами російського шпигунства в інших країнах Європи.