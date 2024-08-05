Після знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" окупанти ретельно перевіряють узбережжя Севастополя

Агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомили про ретельні перевірки окупантами узбережжя Севастополя після знищення Силами оборони України російської субмарини "Ростов-на-Дону".

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"АТЕШ" зафіксував візит перевірки узбережжя Севастополя після руйнування підводного човна "Ростов-на-Дону". Наш агент виявив прибуття вертольота до мису Херсонес. Після розвідки зафіксував висадку важливих гостей, які пересіли на катер і вирушили у напрямку Кілен-бухти", — повідомляють партизани.

Росіяни намагаються знайти винних у знищенні підводного човна Чорноморського флоту РФ і роздумують як захистити свої кораблі від ударів ЗСУ.