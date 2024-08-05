Окупанти перекидають підрозділи з луганського напрямку на Харківщину, — Сили оборони

Ворог перекидає свої підрозділи з тимчасово окупованої Луганської області на Харківщину. Також росіяни залучають іноземних громадян, яких обманом змушують йти в бій.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, пише "Укрінформ".

"Останній підрозділ, який наразі висувається на Харківщину – це 22-ий мотострілецький полк, він висувається з Луганської області. Також противник здійснює внутрішні ротації, залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських, або африканських країн. Це можуть бути студенти старших курсів, яких шантажують тим, що відправлять у північні регіони країни, якщо вони не підуть воювати. Це можуть бути обмануті гастарбайтери, яким вони пообіцяли дати російське громадянство, якщо ті візьмуть участь у бойових діях", — розповідає речник.

Водночас Саранцев також заявив про часті випадки суїцидів військовослужбовців РФ, які дістали поранення.

"Вони розуміють, що їх з-під вогню ніхто не витягне, що їм не буде допомоги, що вперед вони вже не можуть іти, назад не можуть іти, й тому вони просто закінчують життя самогубством", — додає речник.