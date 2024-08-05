Вчора під вогонь окупантів потрапили 8 населених пунктів Запорізької області

Впродовж доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області, під ворожий вогонь потрапили 8 населених пунктів.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Ворог завдав 3 авіаційні удари по Лобковому та Малинівці.
293 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
“6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку. 170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного”, ‒ зазначив Федоров.
Надійшло три повідомлення про руйнування житла. Цивільні жителі не постраждали.
- 3 серпня російська армія атакувала 16 населених населених пунктів Запорізької області, окупанти 498 разів ударили по регіону.