Вчора під вогонь окупантів потрапили 8 населених пунктів Запорізької області

Надійшло три повідомлення про руйнування житла.

Впродовж доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області, під ворожий вогонь потрапили 8 населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог завдав 3 авіаційні удари по Лобковому та Малинівці.

293 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

“6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку. 170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного”, ‒ зазначив Федоров.

Надійшло три повідомлення про руйнування житла. Цивільні жителі не постраждали.