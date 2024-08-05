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Вчора під вогонь окупантів потрапили 8 населених пунктів Запорізької області

Надійшло три повідомлення про руйнування житла.

Вчора під вогонь окупантів потрапили 8 населених пунктів Запорізької області

Впродовж доби окупанти 472 рази били по Запорізькій області, під ворожий вогонь потрапили 8 населених пунктів. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Ворог завдав 3 авіаційні удари по Лобковому та Малинівці. 

293 безпілотники різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

“6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе та Малу Токмачку. 170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного”, ‒ зазначив Федоров.

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Надійшло три повідомлення про руйнування житла. Цивільні жителі не постраждали.

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