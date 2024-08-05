Протягом тижня Росія наростила кількість атак на Покровському і Торецькому напрямках

На деяких інших напрямках зіткнень поменшало.

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Фото: 4 танкова бригада в Facebook

Протягом минулого тижня відбулося 967 бойових зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Торецькому, Краматорському і Курахівському напрямках, де тривають важкі бої.

На Харківському напрямку ворог за тиждень провів 42 атаки. Бої точилися, зокрема, у районах Глибокого, Тихого і Вовчанська Харківської області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку ворог наступав у районі населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Піщане Харківської області і Стельмахівки Луганської області. Захисники відбили 52 атаки.

На Лиманському захисники відбили 88 атак росіян у районі населених пунктів Макіївка, Невське і Терни.

На Сіверському Сили оборони відбили 56 атак у районах Оріхово-Василівки, Переїзного, Виїмки, Івано-Даріївки, Верхньокам'янського і Спірного.

На Краматорському оборонці відбили 68 атак у районах Кліщіївки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки Донецької області.

На Торецькому росіяни провели 143 спроби прорвати оборону біля Північного, Торецька, Нью-Йорка і Залізного.

На Покровському захисники захисники відбили 341 атаку окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Желанне, Прогрес, Яснобродівка.

На Курахівському напрямку захисники продовжували стримувати ворога в районі населених пунктів Костянтинівка, Карлівка, Георгіївка, Парасковіївка, де росіяни 67 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку українські воїни відбили 45 атак у районі населених пунктів Велика Новосілки, Водяне, Костянтинівка і Роздольне.

На Оріхівському ворог 17 разів атакував українські позиції, в основному – неподалік Роботиного, Маалої Токмачки, в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському росіяни намагалися витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Дніпро. Здійснили 11 атак.