Deep State: Маневри росіян на Покровському напрямку загрожують Силам оборони на східному березі річки Вовча

Росіяни здійснюють активні штурмові дії на Покровському напрямку і своїми маневрами загрожують українським підрозділам на східному березі річки Вовча.

Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Тривають штурмові дії північніше Желанного. Окупанти мають тактичний успіх східніше села і здійснюють спробу обійти його. "Даний маневр ставить під загрозу угрупування Сил Оборони на східному березі річки Вовча", - зазначають у Deep State.

Крім того, загарбники продовжують штурмувати Желанне із заходу та вже перебуває на околицях Сергіївки. Також росіяни штурмують Іванівку та з півдня хочуть обійти Лисичне.

Аналітики Deep State зауважують - Сили оборони України хоч і посилюють цю ділянку, але немає панацеї від переваги ворога у живій силі.

"Попередні дні значна частина атак була відбита, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного. Очеретине — це головний хаб ворога і його втрата у квітні цього року ще не раз вилізе боком", - йдеться в повідомленні Deep State.