Сирський подякував партнерам за F-16: "Це означає, що знищених окупантів буде більше"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував партнерам за надання Україні винищувачів F-16 для захисту українських міст від ударів Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"F-16 в Україні Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення", - зазначив Сирський.
Він наголосив, що в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців.
"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - додав Сирський.
F-16 в Україні
- Сьогодні президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала перші американські винищувачі F-16.
- Раніше британське видання The Economist повідомило, що в останній день липня в Україну прибули перші 10 винищувачів F-16, у перспективі їх має бути 79. А до кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва.
- США також погодилися передати Україні свої ракети, аби оснастити F-16, які Київ отримає від європейських партнерів. Йдеться про ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB, ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".