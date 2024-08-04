Сирський подякував партнерам за F-16: "Це означає, що знищених окупантів буде більше"

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував партнерам за надання Україні винищувачів F-16 для захисту українських міст від ударів Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"F-16 в Україні Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста. Дякую нашим союзникам за це рішення", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що в першу чергу, ефективне застосування сучасних літаків - це збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - додав Сирський.

F-16 в Україні