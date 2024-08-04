У розвідці встановили всіх воєнних злочинців з екіпажу бомбардувальника. Двоє з них загинули.

В ГУР МО розкрили ексклюзивні деталі операції зі знищення стратегічного бомбардувальника РФ Ту-22М3 19 квітня. Також українська розвідка встановила дані російських воєнних злочинців з числа екіпажу літака.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що знищений за понад 300 км від лінії фронту російський бомбардувальник Ту-22М3 упав поблизу хутора Богомолов у Ставропольському краї РФ.

"Літак з бортовим номером “11” належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза “шайковка” калузької області рф). Вказаний авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командувальння дальної авіації ПКС РФ", — зазначають в ГУР.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази “Моздок” до Станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ ― рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

“Літак був уражений на відстані 308 кілометрів, достатньо далеко. Скажімо так, плідна і довга робота дає про себе знати. [...] Це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні”, ― розповів тоді в інтерв`ю ВВС начальник ГУР МОУ Кирило Буданов.

Згодом в ГУР МО встановили імена та інформацію провсіх чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Як відомо, всі четверо змогли катапультуватися, вижили лише двоє:

Командир корабля – Колєсніков Сєрґєй Анатольєвіч, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.

Штурман авіазагону – Скрябічєв Алєксандр Владіміровіч, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – скрябієчєва наталія, двоє синів.

Помічник командира корабля – Кононов Андрєй Юрієвіч, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – кононова свєтлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрєй Алєксандровіч, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі “Книга катів українського народу”, який постійно оновлюється і поповнюється.

Детальніше про операцію зі знищення Ту-22М3, здійснені російськими пілотами воєнні злочини проти України та здобуті ГУР МОУ радіоперехоплення розмов екіпажів літаків з командним пунктом дальньої авіації вкс рф ― дивіться в документальному матеріалі Артема Шевченка.