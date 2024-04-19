Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що збиття російського Ту-22МЗ було спецоперацією відомства спільно з Повітряними силами

Розвідка повідомила, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Також ГУР зазначає, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що у лютому українські ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР МО повідомили, що російський літак А-50 збили з радянського ЗРК С-200. Ці ЗРК почали розробляти в СРСР 60 років тому, пізніше С-200 пройшов кілька модернізацій.

Зі свого боку, речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі Радіо Свобода заявив, що збиття Ту-22МЗ – “це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди”.

“Це вперше, коли наші Повітряні сили спільно з нашими партнерами з ГУР, з іншими силами оборони змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації. І вперше збили ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак. Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу “Кинджал”, вперше збили “Циркон”. Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95”, – відзначив Ілля Євлаш.

Також зазначимо, за даними росЗМІ, один із льотчиків збитого Ту-22 загинув.