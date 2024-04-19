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Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала призупиняли (оновлено)

На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники.

Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала призупиняли (оновлено)
Удар по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА в Telegram

Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Днпрі. Його роботу було тимчасово призупинено.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.

На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • №38 Київ – Запоріжжя
  •  №80 Львів – Дніпро
  •  №120 Київ – Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.

Оновлено. Станом на 9:40 вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро.

Суттєво затримуються наступні поїзди:

  • №38 Київ – Запоріжжя;
  •  №733 Дніпро - Київ;
  •  №5/215 Чернівці - Запоріжжя (затримка до пів години).

Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.

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