Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала призупиняли (оновлено)

Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Днпрі. Його роботу було тимчасово призупинено.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.
На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.
Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- №38 Київ – Запоріжжя
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Київ – Запоріжжя.
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.
Оновлено. Станом на 9:40 вокзал Дніпра вже відновив роботу: пасажири поїзда №40 Запоріжжя - Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд по станції Дніпро.
Суттєво затримуються наступні поїзди:
- №38 Київ – Запоріжжя;
- №733 Дніпро - Київ;
- №5/215 Чернівці - Запоріжжя (затримка до пів години).
Пасажирам, які не змогли потрапити на свій рейс через обстріл, залізничники знайдуть місця в інших поїздах потрібного напрямку впродовж доби: посадка можлива по квиткам на попередній рейс.
- Уночі росіяни атакували Дніпро. Пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок і об'єкт інфраструктури. Станом на ранок відомо про двох загиблих і понад 15 поранених.