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Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів

Загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення -  457 830 військових.

Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 457 830 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 457830 (+870) осіб
  • танків - 7205 (+9) 
  • бойових броньованих машин - 13852 (+17) 
  • артилерійських систем - 11658 (+21) 
  • засоби ППО - 762 (+2) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),
  • крилаті ракети - 2096 (+3),
  • кораблі / катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,
  • спеціальна техніка - 1915 (+0).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.

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