За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 457 830 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 457830 (+870) осіб

танків - 7205 (+9)

бойових броньованих машин - 13852 (+17)

артилерійських систем - 11658 (+21)

засоби ППО - 762 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9311 (+27),

крилаті ракети - 2096 (+3),

кораблі / катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15671 (+53) од,

спеціальна техніка - 1915 (+0).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 складу боєприпасів противника.