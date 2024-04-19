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Учасники 28-ої антарктичної експедиції повернулися до України

Очільник команди Богдан Гаврилюк відновить свою військову службу.

Учасники 28-ої антарктичної експедиції повернулися до України
Полярників зустрічають у Києві
Фото: Facebook

Українські полярники 28-ої антарктичної експедиції після року перебування на станції "Академік Вернадський" повернулися додому. 18 квітня після тривалої подорожі морським, авіаційним та наземним транспортом вони прибули до Києва.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Facebook, до Чилі з Антарктиди українці діставалися кораблем "Ноосфера", якому довелося долати рекордний шторм у протоці Дрейка. Далі з Південної Америки полярники літаками дісталися Польщі, а вже звідти автобусом перетнули кордон рідної країни.

Очільник експедиції Богдан Гаврилюк провів свою вже 10 зимівлю. Зараз він повернеться до лав Збройних Сил України, адже є військовослужбовцем. Загалом на захист України стали понад 20 полярників. 

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