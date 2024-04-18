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Бійці ССО знищили склад боєкомплекту окупантів

Також знищено трьох окупантів, п'ятеро поранені.

Бійці ССО знищили склад боєкомплекту окупантів
Фото: скріншот

Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий склад боєкомплекту та російських військових на Південному напрямку.

Про це ідеться на Телеграм-каналі ССО ЗС України.

Оператори 73-го морського центру ССО під час розвідувальних дій на Південному напрямку виявили місце дислокації військовослужбовців противника та ворожий склад боєкомплекту. 

"По цілям оператори завдали вогневих уражень FPV-дронами, дронами з системою скиду та 122-мм гаубицею Д-30", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучної роботи ССО знищено: 

– капоніри з боєкомплектом; – трьох військовослужбовців противника (ще п’ятеро отримали поранення);– місця розташування особового складу ворога.

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